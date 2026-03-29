EKPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 EKPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

EKPSS sınav giriş belgesi için bekleyiş sürüyor. Engelli memur adayları sınav hazırlıklarını sürdürürken sınav yerlerini öğrenmeye çalışıyor. ÖSYM'nin sitesi ve sosyal medya hesapları kontrol edilirken bilgiye ulaşmaya çalışanlar "EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

EKPSS 2026 sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM sınav giriş belgelerini genellikle sınavdan 10 gün önce erişime açıyor. Bu sebeple gözler 9 Nisan'da olacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.