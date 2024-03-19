Sürdürülebilirlikte farkındalık çağı geride kaldı, fayda zamanı

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Sürdürülebilirlik bu dönemin konusu ancak çerçevesi çevreyi korumakla sınırlı tutuldukça topluma ulaşamayan, içselleştirilemeyen bir kavram haline dönüşme tehlikesi yaşıyor.

Şirketlerin sürdürülebilirlikte hep çevre alt başlığını tercih etmesi büyük oranda güvenli sularda kalma isteğinden oysa toplumun kavramın altında sıralanan 17 maddede de gelişmeye ihtiyacı var. Akbank, sürdürülebilirlik konusunda uzun dönemdir çok farklı projeler yapan bir şirket olarak yeni kampanyası ile sürdürülebilirliğin toplum için, insan için, hepimiz için olduğunun altını çizmeye hazırlanıyor.

Yeni kampanyanın detaylarını anlatan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç,”Farkındalık çağı bitti, fayda çağına geldik” ifadesini kullandı. Sürdürülebilirlikte farkındalığın oluştuğunu, artık faydaların ortaya konarak toplumun süreçle bağının kurulması gerektiğini belirten Alakoç, insanların markalardan sürdürülebilirlikte elini taşın altına koymasını beklediğini vurguladı.

Ortak payda insan

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Alakoç stratejilerini şöyle anlattı: “Sürdürülebilirlik deyince aklınıza ilk ne geliyor; muhtemelen çevre diyeceksiniz. Sürdürülebilirlik alanında öncü ülkelerde bu algı farklı olsa da, özellikle ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülkede sürdürülebilirlik kavramı çevre ve iklimle sınırlandırılmış durumda.

Ama aslında çevresel, toplumsal, ekonomik etkinin ortak paydasında ne var: İnsan. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na bakıyoruz; toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, yoksulluğa son, açlığa son. Hepsinin ortak paydası insan.

Sürdürülebilirlik adı altında yaptığımız her şey aslında insanların, canlıların hayatını sürdürebilmesi; eşit koşullara erişebilmesi için yapılıyor. Akbank’ın iletişim gücünü ve yürüttüğü projelerin etkisini toplumun faydasına sunmak amacıyla ilerliyoruz. Bu anlayışımızı da yeni bir iletişim kampanyası ile duyurmaya hazırlanıyoruz. “Sürdürülebilirlik, İnsan için, Hepimiz için” diyoruz.”

Orada, bir ağaç var uzakta

Stratejinin temel amacı, bireylerin sürdürülebilirliği sahiplenmesinin sağlanması. Alakoç şöyle detaylandırdı: “Bireyin sürdürülebilirliği sahiplenmesi için uzakta bir kavram olarak değil, hayatının içinde deneyimleyebilmesi önemli. Ancak çevre üzerinden bunu anlattığımızda, toplumdaki algı ‘oradaki bir ağaç, benim dışımda bir süreç’ oluyor ve bağlantı çok zayıf kalıyor.

Araştırmalara göre bu da sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleşmesini yavaşlatıyor. Dolayısıyla “Sürdürülebilirlik Hepimiz için” dediğimizde hem bu sürecin sahiplenilmesi hem de bireyin yaşamına taşınması mümkün oluyor. Bu doğrultuda hem toplumumuzda bir farkındalık yaratmayı hem de markaların toplumsal dönüşümde daha fazla sorumluluk almasına öncülük etmeyi hedefliyoruz.”

Akbank sürdürülebilirliği 4 başlık altında yürütüyor

GÖNÜLLÜLÜK

- 2012’de Akbank Gönüllüleri oluşumunu başlattık.

-Bugün sayıları 1000’i aştı. Topluma katkı projeleri yürütüyoruz.

-9 yıl önce Şehrin İyi Hali projesini hayata geçirdik.

-Bu kapsamda yaptığımız araştırma, gençler arasında gönüllü aktivitelere katılma oranının %6 olduğunu gösterdi. Bu, AB ülkelerine kıyasla çok düşük bir oran. Bunun temel sebebi ise gençlerin STK’larla nasıl bağ kuracaklarını ve gönüllü çalışabileceklerini bilmemeleri.

-Bu doğrultuda başlattığımız Şehrin İyi Hali gençlerin duyarlı olduğu konularda harekete geçmelerini sağlama ve gönüllülük konusunda farkındalıklarını artırmayı hedefliyor.

-Bu platform gençlerle STK’lar arasında bir köprü vazifesi görüyor ve önemli bir ihtiyaca yanıt sunuyor.

-Şimdiye dek 20 bin genç gönüllümüz STK’ların çalışmalarında aktif rol aldı.

KÜLTÜR-SANAT

-Akbank Sanat bu yıl 30. yaşını kutluyor.

-Her yıl 700’ü aşkın etkinlikle toplumsal iyileşme ve dönüşümde rol alıyor.

- Bu yıl Akbank Kısa Film Festivali’nin 20. yılını, Akbank Caz Festivali’nin 34. yılını ve Akbank Çocuk Tiyatrosu’nun 52. yılını kutluyoruz.

-Anadolu ve Avrupa’da turneye çıkan ilk çocuk tiyatrosu Akbank Çocuk tiyatrosu.

-5 kuşaktır 2 milyonun üzerinde çocuğa ulaştık.

EĞİTİM

-Akbank Gençlik Akademisi 3. yılını tamamladı.

-Gençlerin yeni nesil teknolojilerde yetkinlikler kazanmasına, fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyor.

-Şimdiye dek eğitimlerimize Türkiye’deki üniversitelerin tamamından 135 bini aşkın öğrenci katıldı.

-6 Şubat depremleri sonrası bölgede orta ve uzun vadede iyileşme için; hem Akbank Gençlik Akademisi eğitimlerimizi, hem de Şehrin İyi Hali’ndeki kaynaklarımızı Güzel Yarınlar Hareketi’ne aktardık. -Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya’da gençleri sanat, teknoloji ve bilimle buluşturmaya gayret ediyoruz.

-Hedefimiz; 5 ilde 10 bin gence ulaşmak.

GİRİŞİMCİLİK

-2016 yılında kurduğumuz inovasyon merkezimiz Akbank LAB ile Türkiye’de girişimcilik ekosistemini destekliyoruz.

-Kurum içi girişimcilik kapsamında ise Akbank+ programını hayata geçirdik.

-Akbanklıların girişim fikirlerini Bankamız bünyesinde geliştirdikten sonra yatırım desteği ile Akbank’tan ayrılarak kendi şirketlerini kurmalarını teşvik ediyoruz.

-Akbank+ programımız kapsamında, atık süreçlerini dijitalleştiren Waste Log ve elektrikli araç sahiplerinin deneyimini iyileştiren Voltla girişimleri Bankamızdan toplamda 1 milyon dolarlık yatırım aldı.