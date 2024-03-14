Türkiye'nin en büyük evsel atık su arıtma tesisi açıldı

Tesisin açılışında konuşan Yumaklı, suyun insan hayatındaki rolünün her geçen gün arttığını, küresel iklim değişikliği başta olmak üzere nüfus artışı, sanayileşme gibi sebeplerle suyun artık çok daha değerli hale geldiğine işaret etti.

Artan nüfusun su ihtiyacının karşılanması ve kuraklığın sorunsuz atlatılabilmesinin önemini vurgulayan Yumaklı, suyun her damlasının değerlendirilerek ekonomik, sosyal ve çevresel yaşama kazandırılmasının zorunluluk haline geldiğini anlattı.

Uygun yöntemlerle arıtılmış atık suların, başta tarımsal sulamada kullanılmak üzere geri kazanılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi'nin açılışını yapmak için bir araya geldik. Bu tesis, DSİ'nin bu alandaki ilk, Türkiye'nin ise bu konudaki en büyük projesi olma özelliğini taşıyor. Atık su projeleri su kaynaklarının korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, su kalitesi arttığı için ekosistemler korunur ve sucul hayat desteklenir. Bu tesisler, atık su arıtımı sonucunda oluşan çamurun güvenli şekilde bertaraf edilmesiyle, toprağımızın kirlenmesini engeller."

Bakan Yumaklı, DSİ'nin 24 evsel atık su arıtma tesisiyle çevre kirliliğinin önlenmesine önemli katkı sunduğunu belirterek "Ancak açılışını yaptığımız bu tesisin önemli bir özelliği var. Bu tesiste arıtılan sular Afyonkarahisar'ımızın verimli topraklarıyla buluşacak. Bu tesisten 1300 futbol sahası büyüklüğünde tarım araziyi sulayacak su çıkmış olacak. 615 milyon liraya mal olan bu tesis, Afyonkarahisar'ımızın tabiatına, ekonomisine ve tarımına katkı sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Yumaklı, suyu en etkin ve verimli şekilde kullanmayı ve gelecek nesillere eksiksiz aktarmayı hedeflediklerinin altını çizerek, suyun en değerli hazine olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar-Dinar Karakuyu Sulama Yenileme İnşaatı ihalesinin yıl sonuna, Selevir sulaması 3. kısmının ihalesinin de en geç eylül ayına kadar yapılacağını belirten Yumaklı, Sandıklı Örenler sulama yenileme işinin de yatırım programına alınacağını duyurdu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da proje sayesinde yapılacak sulamayla ülke ekonomisine yıllık 56 milyon lira katkı sağlanacağını kaydetti.

İbrahim Yumaklı, açılış konuşmalarının ardından tesiste incelemeler yaptı.