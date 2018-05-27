İşe alımda oyunlaştırma yayılıyor

27 Mayıs 2018

SELENAY YAĞCI

Son birkaç yılda hayatımıza giren kavramlardan biri 'oyunlaştırma' giderek hayatın her alanına yayılıyor. Önce öğrenme yöntemi olarak karşımıza çıkan kavram şimdi ise veri toplama yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki şirketler, işe alım süreçlerinde adaya oyun oynatarak hakkında daha detaylı bilgi sağlamaya çalışıyor. Geleneksel değerlendirme araçlarına kıyasla, dijital, oyun bazlı değerlendirme araçları daha kısa zamanda ve daha fazla veri toplayarak, hem aday hem de şirket için daha iyi bir işe alım süreci sağlıyor. İşe alım süreçlerinde adaylara oynatılan oyun ile psikometrik değerlendirmeler, tahmin analitiği ve yapay zeka teknolojisi bir araya getirilerek genel bir değerlendirme ortaya çıkartılıyor. Ve bu sayede işe alınacak adayların yetenekleri, dayanıklılığı, risk alma potansiyeli, baskı altında performans ve dayanıklılığı, dikkat seviyesi ve özgüveni gibi birçok özelliği ölçülüyor. Dünyada giderek yaygınlaşan bu yöntem Türkiye'ye de geldi. Türkiye’nin önde gelen ölçme ve değerlendirme firmalarından Assessment Systems, İngiliz Arctic Shores ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez işe alım süreçlerinde 'Oyun Bazlı Değerlendirme' dönemini başlattı.

Tecrübeden çok yeteneğe odaklanıyor

Bu araçların en önemli özelliği, özgeçmiş, deneyim, ayrıcalık ya da kıdem yerine, yetenek potansiyeline odaklanıyor olması. Uygulama, stajyer işe alımlarında, yeni mezun işe alımlarında ya da aday havuzunun geniş olması durumunda kullanılıyor. Bu değerlendirme aracının, uygulanma şekli ile birçok kolaylığı da beraberinde getirdiğini vurgulayan Assessment Systems Kurucusu ve CEO'su Levent Sevinç, oyunun envanterler yerine simülasyonlardan oluştuğunu ve bu sebeple adayın iş performansını tahmin gücünün yükseldiğini ifade etti. Sevinç'e göre, ortalama 6 seviyeden oluşan ve her oyun için önde gelen psikolojik değerlendirme teorilerini oyunlaştıran ürünlerdeki bilimsel alt yapı, tahmin gücünü artıran unsurların başında geliyor. Uzun işe alım süreçleri adaylar açısından demotive edici ve yorucu olarak algılanırken oyunlaştırma ile bu süreç daha eğlenceli hale geldiğini kaydeden Sevinç, "Bu aracı kullanan adayların yüzde 87’si, değerlendirmeleri daha fazla keyif alarak geçirdiklerini, yüzde 80’i daha az stres yaşadığını belirtiyor. Adayların yüzde 83'ü ise bu şirketler hakkında olumlu geri dönüşlerde bulunuyor" dedi.

Birçok yetkinliği aynı anda ölçüyor

Cep telefonları, tabletler ya da istenirse gözetimli bilgisayar sınıfl arında uygulanabilen oyunlarla; adayların bilişsel yetenek, kişilik, yetenek ve duygusal zeka olmak üzere 4 farklı özelliği rahatça ölçülebiliyor. İnovasyon, analiz, karar alma, dikkat, özgüven, dayanıklılık gibi birçok yetkinliği aynı anda görmek mümkün. Odaklandıkları özellikler açısından 4 farklı seçeneği olan oyunlar; Korsan Adası, Uzay, İş ortamı, Doğa ortamı gibi farklı konseptlere sahip. Her oyun ortalama 25-30 dakika sürüyor. Adayın oyunu tamamlamasının ardından aday ve yönetici olmak üzere iki ayrı rapor sunuluyor.