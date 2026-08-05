1 milyon euroluk bileti çöpe attı: Tüm ekipler paranın peşine düştü

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İtalya'nın Puglia bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın, 1 milyon euroluk piyango ikramiyesini kazanmasına rağmen biletini yanlışlıkla çöpe attı. Durumu fark etmesinin ardından atık yönetim şirketi SANB'den yardım isteyen kadın için çöp kamyonundaki atıklar tek tek incelendi.

SANB yöneticisi Roberto Nicola Toscano'nun verdiği bilgiye göre kadın, çekilişten sonra biletini kontrol ettirmek için bir bayiye gitti. Bilet kontrol cihazı "ödeme yapılamaz" uyarısı verdi. Küçük bayilerin yalnızca düşük tutarlı ikramiyeleri ödeyebilmesi nedeniyle verilen bu uyarıyı yanlış yorumlayan kadın, büyük ikramiyeyi kazandığını anlayamadı.

Atık yönetim şirketi ile iletişime geçti

Eve döndüğünde bir aile üyesinin oynadığı numaraların 1 milyon euro kazandığını söylemesi üzerine yeniden bayiye giden kadın, biletin çöpe atıldığını ve çöp kamyonu tarafından alındığını öğrendi. Bunun üzerine atık yönetim şirketiyle irtibata geçildi.

Tek parça halinde bulundu

Ekipler, biletin bulunduğu çöp kamyonunu tespit ederek aracı güvenli arama yapılabilen özel bir tesise götürdü. Bir günden uzun süren çalışmada çok sayıda piyango bileti ve koçanı incelenirken, aranan koçan da tek parça halinde bulundu.

Toscano, kadına telefonla müjdeli haberi verdiğinde büyük sevinç yaşandığını belirterek, kadının gözyaşlarını tutamadığını söyledi. Kamu kuruluşu olan SANB'nin yürüttüğü arama çalışmasının masraflarının ise vergi mükelleflerine yük olmaması için kazanan kadının tüm ek maliyetleri karşılamayı kabul ettiği ifade edildi.