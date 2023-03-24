1 milyon kaçak kuyu yeraltı sularını tüketiyor!

Tatar, yüzey ve yeraltı suyu kirliliğine sebep olan kentleşme, sanayileşme ve tarım politikalarının yeniden gözden geçirilmesini, yeraltı sularının yaklaşık sayısı 1 milyonu bulan kaçak kuyular aracılığıyla tüketilmesine de izin verilmemesini istedi.

Hızlı kentleşmenin, doğal ortamların zarar görmesine ve geniş alanların ekolojik dengesinin bozulmasına yol açtığına dikkat çeken Tatar, küresel ısınma, kuraklık, iklim değişikliğinin etkileri, hızlı ve çarpık kentleşmenin ülkemizde su kaynakları üzerinde oluşan baskıyı gün geçtikçe arttırdığına vurgu yaptı. Tatar, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, ardından 20 Şubat'ta yaşanan Hatay merkezli depremlerin 11 kent, belde ve köylerinde büyük bir afete neden olduğunu anımsatarak şunları kaydetti: "Bu depremlerde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Deprem Sonrası Değerlendirme Raporu'na yansıyan verilere göre, yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yer altına döşenen su dağıtım alt yapısı, içme suyu arıtma tesisi, 10 bin metreküp depolama hacmine sahip su deposu, 45 adet su deposu yanı sıra atık su arıtma tesisleri, pompa istasyonları ve kanalizasyon şebekeleri zarar görmüştür.

Afetlerin ardından kanalizasyonun temiz suya karışması nedeniyle içme ve kullanma suyuna erişim zorlaşmıştır.”

Temiz su için yapılması gerekenler

● Suyun doğal çevriminin sürdürülebilmesi için Su Yasası çıkarılmalı.

● Türkiye, küresel iklim değişikliğinin etkileri de dikkate alınarak “kuraklık”, ulusal afet mevzuatına dâhil edilmeli.

● Kentleşme, sanayileşme ve tarım politikaları yeniden gözden geçirilerek yüzey ve yeraltı suyu kirliliğine neden olan unsurlar önlenmeli.

● Sayıları yaklaşık 1 milyonu bulan kaçak kuyular aracılığıyla, yeraltı sularının tüketilmesine izin verilmemeli.

● Dirençli kentlerin oluşturulması için şebeke izleme sistemleri geliştirilmeli.

● Yüzde 20' si sanayi sektöründe kullanılan tatlı su kaynaklarımız, sanayi sektörlerinde ileri teknoloji ve atık su kullanımı yaygınlaştırılarak korunmalı.

● İleri teknoloji yöntemleri veya damlama sulama yöntemleriyle tarımsal alanların sulanmasına geçilmeli.