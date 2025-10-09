10 yıldır mesleğin inceliklerini öğretecek çırak bulamıyor

İzmit'te 15 yaşında başladığı terzilik mesleğini 25 yıldır kendi dükkanında sürdüren Halil İbrahim Öztürk (46), son 10 yıldır mesleği öğretecek bir çırak bulamadığını söylüyor.

Müşteri alışkanlıklarının değiştiğini ve artık dükkanına gelen kıyafetlerin çoğunun tamir için değil, yeni alınan ürünlerin bedene oturtulması veya modelinin değiştirilmesi için getirildiğini belirten Öztürk, zanaatın geleceğinden endişe duyuyor.

'Bu işe gönül veren olmuyor'

Çırak bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini dile getiren Halil İbrahim Öztürk, şunları söyledi:

- Son 10 yıldır hiç çırağımız olmadı. Eşimle beraber çalışıyoruz. Ara ara stajyerler geliyor ama onlar da çok sağlıklı olmuyor. Geliyorlar, günü geçiriyorlar ve gidiyorlar. Hiçbiri kalıcılık sağlamıyor. Mesleği yapan da olmuyor, bu işe gönül veren de olmuyor.

Terziler modifiye merkezi gibi çalışıyor

Toplumda, ekonomik şartlar sebebiyle terzilerdeki tamir işlerinin arttığı yönünde bir algı oluştuğunu ancak durumun farklı olduğunu belirten Öztürk, kendilerine gelen kıyafetlerin büyük bir bölümünün yeni alınmış ürünler olduğunu söyledi.

Müşterilerin artık terzileri birer "modifiye" merkezi olarak gördüğünü aktaran Öztürk, "Bize gelen ürünlerin yüzde 60-70'i sıfır ürün. Müşteriler, modifiye dediğimiz şekilde, eski kıyafetlerini kısaltıp farklı bir modele çevirerek tekrar giyilmek üzere revize ettirmek istiyor. Fiyatlar yükseldi, alım gücü düştü ama 'hemen terziye götürelim' diye bir durum da yok. Kişi alıyor, kolu uzun geliyor, boyu uzun geliyor veya başka bir sebep oluyor, bize getiriyor" diye konuştu.