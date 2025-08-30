15 gündür aranıyordu: Arnavutköy’de kaybolan Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar’dan acı haber
İstanbul Arnavutköy’de 15 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar, Hacımaşlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda ölü bulundu. Günlerdir süren arama çalışmalarında köpeklerle yapılan taramada cansız bedene ulaşıldı.
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde 15 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar’dan acı haber geldi.
Sabah saatlerinde Hacımaşlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarında köpeklerin yardımıyla Bayraktar’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Arama kurtarma ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bayraktar’ın cenazesinin bulunduğu noktadan çıkarılarak morga kaldırılacağı öğrenildi.
Yusuf Bayraktar, kaybolduğu günden bu yana polis, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen bulunamamıştı. 15 günlük bekleyişin ardından gelen ölüm haberi ailesini ve çevresini yasa boğdu.