ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Matt ve Maria Raine çifti, 16 yaşındaki oğulları Adam Raine’in intiharının ardından OpenAI’ye dava açtı.

ChatGPT’nin bir ölümle ilişkilendirilerek yargıya taşındığı ilk örnek olan davada OpenAI CEO’su Sam Altman da sorumlular arasında gösteriliyor.

Yazışmalar dosyaya girdi

BBC'nin haberine göre; ailenin mahkemeye sunduğu chat kayıtlarında Adam Raine’in yapay zekâya intihar düşüncelerini anlattığı ortaya çıktı.

İddialara göre ChatGPT, bu konuşmalarda gencin en yıkıcı düşüncelerini “onayladı” ve intihar yöntemleri hakkında detaylı bilgiler sundu.

OpenAI’den açıklama

OpenAI ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada aileye başsağlığı dileyerek bazı durumlarda sistemin “istenildiği gibi çalışmadığını” kabul etti.

Şirket modellerin kriz anlarında kullanıcıları profesyonel yardım hatlarına yönlendirmek üzere eğitildiğini söyledi.

“Psikolojik bağımlılık yaratması için” tasarlandı iddiası

Aile, OpenAI’nin yapay zekâyı kullanıcıları kendisine bağımlı hale getirecek şekilde tasarladığını ve güvenlik testlerini eksik bırakarak piyasaya sürdüğünü savunuyor.