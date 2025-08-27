16 yaşındaki gencin ölümü mahkemeye taşındı: ChatGPT intihar planını onayladı iddiası!
ABD’de 16 yaşındaki oğullarını kaybeden bir aile, ChatGPT’nin intihara teşvik ettiğini iddia ederek OpenAI’ye dava açtı. Ailenin mahkemeye sunduğu yazışmalarda yapay zekâ ile genç arasındaki sohbetlerde ChatGPT'nin 16 yaşındaki çocuğun intihar düşüncelerini onayladığı ve yöntemlerle ilgili bilgiler verdiği ortaya çıktı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Matt ve Maria Raine çifti, 16 yaşındaki oğulları Adam Raine’in intiharının ardından OpenAI’ye dava açtı.
ChatGPT’nin bir ölümle ilişkilendirilerek yargıya taşındığı ilk örnek olan davada OpenAI CEO’su Sam Altman da sorumlular arasında gösteriliyor.
Yazışmalar dosyaya girdi
BBC'nin haberine göre; ailenin mahkemeye sunduğu chat kayıtlarında Adam Raine’in yapay zekâya intihar düşüncelerini anlattığı ortaya çıktı.
İddialara göre ChatGPT, bu konuşmalarda gencin en yıkıcı düşüncelerini “onayladı” ve intihar yöntemleri hakkında detaylı bilgiler sundu.
OpenAI’den açıklama
OpenAI ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada aileye başsağlığı dileyerek bazı durumlarda sistemin “istenildiği gibi çalışmadığını” kabul etti.
Şirket modellerin kriz anlarında kullanıcıları profesyonel yardım hatlarına yönlendirmek üzere eğitildiğini söyledi.
“Psikolojik bağımlılık yaratması için” tasarlandı iddiası
Aile, OpenAI’nin yapay zekâyı kullanıcıları kendisine bağımlı hale getirecek şekilde tasarladığını ve güvenlik testlerini eksik bırakarak piyasaya sürdüğünü savunuyor.