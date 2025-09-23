16 yaşındaki kızını TikTok'ta dans ettirerek istismar eden baba tutuklandı
Hatay’ın Erzin ilçesinde 16 yaşındaki kızını TikTok üzerinden dans ettirerek para kazanan baba Ö.Ç., mahkemece tutuklandı. Görüntüler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kız çocuğunu devlet korumasına aldı. Bakanlık, dava sürecine müdahil olunacağını ve failin gerekli cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceğini açıkladı.
Hatay’ın Erzin ilçesinde tepki çeken bir olay yaşandı. 16 yaşındaki kızını TikTok uygulamasında dans ettirerek para kazanan baba Ö.Ç., emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntüler tepki topladı
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kız çocuğu E.N.Ç.’nin dans ettiği, babasının ise izleyicilerden uygulama üzerinden para karşılığı isteklerde bulunduğu görüldü. Kısa sürede büyük tepki çeken görüntülerin ardından yetkililer harekete geçti.
Çocuk devlet korumasında
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı çalışma sonucunda adresi tespit ederek çocuğu devlet korumasına aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dava sürecine müdahil olunacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“Şahsın gerekli cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz.”
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kamuoyunda geniş yankı uyandıran skandal, çocukların sosyal medya platformlarında korunması gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.