16 yaşındaki kızını TikTok'ta dans ettirerek istismar eden baba tutuklandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde tepki çeken bir olay yaşandı. 16 yaşındaki kızını TikTok uygulamasında dans ettirerek para kazanan baba Ö.Ç., emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler tepki topladı

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kız çocuğu E.N.Ç.’nin dans ettiği, babasının ise izleyicilerden uygulama üzerinden para karşılığı isteklerde bulunduğu görüldü. Kısa sürede büyük tepki çeken görüntülerin ardından yetkililer harekete geçti.

Çocuk devlet korumasında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı çalışma sonucunda adresi tespit ederek çocuğu devlet korumasına aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dava sürecine müdahil olunacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Şahsın gerekli cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz.”

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kamuoyunda geniş yankı uyandıran skandal, çocukların sosyal medya platformlarında korunması gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.