19. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri başladı

Tuzla Belediyesinin ev sahipliğinde Tuzla'daki marinada gerçekleştirilen 19'uncu Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde, 22 ülkeden 1056 katılımcı yarışacak. Üç gün sürecek etkinlikte, 92 kişilik jüri 78 kategoride değerlendirme yapacak.

Etkinlik alanında her 30 dakikada bir deniz mahsullerinden tatlı çeşitlerine kadar birbirinden farklı kategorilerde yarışacak yarışmacılar için 21 mutfak kuruldu.

Türkiye Aşçılık Milli Takımı üyelerinden oluşan jüri, değerlendirme masalarında puanlama yaparken, ziyaretçiler için de tadım masaları hazırlandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, etkinliğin açılışında, alanında önemli bir yer tutan yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yazıcı, "Yemek yapmak diyebiliriz ki bizi bir ve beraber yapan, insanlar arasındaki birliği pekiştiren önemli bir durumdur. Bizim geçmişimizde her zaman doğumdan ölüme kadar, sünnette de düğünde de askere giderken de en sonunda emaneti teslim ettiğimizde de yemek ikram edilir. Yemek bizim medeniyetimiz için çok kıymetli." dedi.

TAŞFED Başkanı Bayram Özrek de AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe yurt dışından çok sayıda aşçılık milli takımının da katıldığını belirterek, "Etkinlik bu alanda, dünyadaki uluslararası üç etkinlikten biri. Hedefimiz 2023 yılında uluslararası standartlara getirmek ve dünyada tek olmak." diye konuştu.

Alanda ayrıca "mutfakta artistik sanat" çalışmaları için de ayrı bir bölüm yer aldı.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Artistik Sanat Dalları ve Display Milli Takım Kaptanı Erdal Elveren, hazırlanan ürünlerin çeşitliliğine dikkati çekerek, "Şeker hamurundan, yağdan, çikolatadan, bakliyattan ve sebzelerden, meyvelerden 20 farklı kategoride çeşitli sanat eserleri hazırlanıyor. Hedefimiz mutfaktaki el sanatlarını daha ileriye taşımak." dedi.

Tuzla Belediyesi Mutfak Akademisi de etkinlikte stant açtı. Akademide "Geleneksel Türk Mutfağı" eğitimi veren Tenzile Telli, stantta sergilenen ürünlerin akademide eğitim alan ev hanımlarının el emeği olduğunu belirterek, "Bayanlarımızı yetiştirip, girişimcilik kursları da vererek iş hayatına atılmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.