2 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü! Asırlık çınara doğum günü sürprizi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Fatmana Özaslan, 107 yaşına girdi. Özaslan, hayatı boyunca 2 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü.

Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında eşi Elif Demir ve ilgili kurum temsilcileriyle Fatmana Özaslan’ı ziyaret etti.

107'lik çınarla sohbet eden Kaymakam Demir, "Yaşlılar Haftası kapsamında yanında olmak istediğimiz 1918 doğumlu Fatmana Özarslan'ı ziyaret ederek, doğum günü nedeniyle pastamızı ve Bursa'da yanan orman alanlarında adına dikilecek olan iki ağaca dair fidan sertifikasını teslim ettik" dedi.