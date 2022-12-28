2023’te 4 gün izin kullanarak 24 gün kadar tatil yapmak mümkün

2023 yılında kıştan çıkıp yaza hazırlanırken tatilseverler birçok seyahat fırsatı yakalayabilecek. Tatil günleri takvimi göz önüne alındığında seyahat planı yapmayı sevenler için ilk mola zamanı Ramazan Bayramı ile başlıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise Ramazan Bayramı'nın son gününe denk geliyor. 21 Nisan Cuma-23 Nisan Pazar günleri arasında kutlanacak Ramazan Bayramı döneminde, bayram arifesi olan perşembe günü, yarım gün izin alarak 4 günlük bir seyahat planlamak mümkün oluyor. Enuygun, bu 4 günlük kısa tatil için Amasra, Gaziantep ve Datça gibi ilkbaharın öne çıkan rotalarından birini öneriyor.

Havaların ısınmaya başladığı mayıs ayında da tatil yapmak isteyenleri sevindirecek tatil günleri bulunuyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 3 günlük molalarla kışın ardından yaza güzel bir hazırlık yapılabilir. Enuygun, mayıs ayındaki seyahat için Alaçatı'yı tavsiye ediyor.

En uzun tatil Kurban Bayramı'nda

Yılın en uzun tatil fırsatı ise Kurban Bayramı döneminde olacak. 27 Haziran Salı günü yarım gün arife günü tatiliyle başlayan Kurban Bayramı tatili, 1 Temmuz Cumartesi sona erecek. Bu durumda pazartesi ve yarım gün çalışılan arife günü izin alanlar için toplam 1,5 günlük izinle Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

Bu uzun tatil döneminde Antalya gibi hem denize girilebilecek hem de görülmesi gereken çok sayıda cazibe noktasına sahip bir şehre gidilebilir. Araç kiralama hizmeti değerlendirilerek şehrin dört bir yanı konforlu şekilde keşfedilebilir.

30 Ağustos Zafer Bayramı tatilini 5 güne çıkarmak mümkün

2023 yılında çarşamba gününe denk gelecek 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki bir günlük resmi tatil de sonbahara girmeden önce yine bir seyahat fırsatı sunuyor.

30 Ağustos öncesinde veya sonrasında 2 günlük izin alarak bu dönemde 5 günlük bir tatil yapabilir ve bu seyahat için yaz mevsiminde diğer tatil beldelerine göre daha sakin olan Dalyan tercih edilebilir.

"Erken rezervasyon dönemini tercih edin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Otel Servisleri Müdürü Alp Kayar, 2023 yılında da bayram dönemlerinde uçak bileti, otobüs bileti ve otel rezervasyonlarında yoğunluk olmasını beklediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle de seyahatseverlere rezervasyonlarını son dakikaya bırakmamalarını, hatta uygun fiyatlı bir tatil için erken rezervasyon dönemi bitmeden satın alma işlemlerini tamamlamalarını öneriyorum. Özellikle yalnızca 1,5 günlük izinle 9 gün tatil yapılabilecek olduğu için Kurban Bayramı döneminin önümüzdeki yılın en çok seyahat edilen dönemi olacağını tahmin ediyorum. Söz konusu tatil için uçak biletlerini şimdiden daha uygun fiyata satın almak isteyen kişilere biletlerini Bilet İptal Güvencesi ile birlikte satın almalarını tavsiye ederim. Çünkü Bilet İptal Güvencesi (BİG) ile olası bir plan iptali durumunda bilet tutarının yüzde 90'ını iade alabilmek mümkün."