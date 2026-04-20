2025’in en popüler bebek isimleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “İstatistiklerle Çocuk 2025” bültenini yayımladı. Verilere göre, geçen yıl doğan bebeklere verilen isimler arasında dikkat çeken tercihler öne çıktı. Hem erkek hem kız bebek isimlerinde belirli isimlerin yoğunlaştığı görüldü.

2025 yılında doğan erkek bebeklerde en çok tercih edilen isim Alparslan oldu. Bu ismi Göktuğ ve Metehan takip etti. Binlerce aile, çocuklarına bu isimleri verdi.

Kız bebeklerde ise Alya ismi açık ara öne çıktı. Defne ve Gökçe isimleri de en çok tercih edilenler arasında yer aldı.

0-17 yaş grubunda ise geleneksel isimler dikkat çekti. Erkeklerde Yusuf, Mustafa ve Ömer; kızlarda ise Zeynep, Elif ve Ecrin en yaygın isimler oldu.