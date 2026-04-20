Nesli tehlikedeki ‘Yağmur Gelini’ baharla birlikte görüldü: Zarar verene 557 bin lira ceza

Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" Kemaliye’de görüntülendi. Karada sarı benekli iki canlıyı fark eden bir vatandaş, telefonu ile semenderleri kaydetti. Bir süre iki semenderin adeta birbirleriyle oyun oynadığı gözlendi.

Semenderlerin, özellikle bahar mevsimi ve nisan yağmurlarıyla Erzincan ile bölge genelinde son yıllarda sıklıkla görüldüğü bildirildi.

Sık sık rastlanan ve halk arasında "Yağmur Gelini" veya "Yağmur Gelinciği" olarak bilinen Anadolu Benekli Semenderi (Neurergus strauchii), nisan yağmurlarıyla birlikte doğal yaşam alanında görülen benekli semenderine zarar verenlere "Bilolojik Çeşitliliği Tahrip etme" suçundan 557 bin 212 TL para cezası uygulanacak.

IUCN kriterlerine göre "Hassas Tür" (VU) olarak sınıflandırılan Anadolu Benekli Semenderi, nesli tükenme tehdidi altındaki canlılar arasında yer alıyor.