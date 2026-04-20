Çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı: Yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ordu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da ise yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek rakımlı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Bu durum, özellikle yüksek kesimlerde ulaşım ve günlük yaşam açısından risk oluşturabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusunda, ayrıca Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Çığ ve kar erimesi riski

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda meydana gelebilecek erimeler de risk oluşturuyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve bölgeye gideceklerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Sis ve pus etkili olacak

Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüş nedeniyle sürücülere dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar batıda yükseliyor

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, diğer bölgelerde normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğudan, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.