2025'in güzellik trendleri belli oldu: Somon sperminden elde edilen...

2025’in en çok konuşulan K-beauty trendlerinden biri, somon sperminden elde edilen saflaştırılmış DNA parçacıklarının kullanıldığı cilt bakımları oldu.

Anti-aging ve cilt yenilenmesi vaat eden bu yöntem, kısa sürede küresel ölçekte popülerleşti. Kim Kardashian ve Charli XCX gibi isimlerin bu uygulamayı tercih etmesi, trendin viral hale gelmesinde önemli rol oynadı.

Kim Kardashian’ın da desteklediği bir diğer akım ise “scalp face wrap” olarak bilinen yüz ve kafa bantları oldu. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, yüzünü ve boynunu bantlarla kapatarak uyuduğu videolar paylaştı.

Kirpik uzatan serumlar

Sabah bantları çıkararak daha gergin bir cilt elde ettiğini iddia eden kullanıcılar, yüz bantları, yüz kayışları ve yüz yogasını yeniden gündeme taşıdı.

2025’te uzun ve gür kirpik vadeden serumlar da büyük ilgi gördü. Pek çok ürün “mucize sonuçlar” vaat etse de, uzmanlar bu serumların kirpik uzattığına dair güçlü bilimsel kanıtlar bulunmadığına dikkat çekti.

2024’te yükselişe geçen “clean girl” estetiği, 2025’te adeta zirve yaptı. Tüm vücut deodorantları raflardan hızla tükenirken, TikTok’ta birçok influencer sprey, stick ve krem formundaki ürünleri tanıtarak bu akımı büyüttü.

Korku filmi estetiği

2025’te nostalji de güçlüydü. 80’lerle özdeşleşen erkek perm saç modeli yeniden popüler oldu. Ayrıca 90’ların ince kaş modası geri döndü. Bella Hadid ve Doja Cat, ince kaş trendini benimseyen ünlüler arasında yer aldı.

Yılın en sıra dışı trendlerinden biri ise “yarn makeup” oldu. Bu akımda, yüze kalın iplikler yapıştırılarak oyuncak bebek ya da korku filmi estetiği yaratılıyor. 2025, güzellik dünyasında yaratıcılığın sınırlarının ne kadar zorlanabileceğini bir kez daha gösterdi.