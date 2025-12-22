İngiliz şarkıcı Chris Rea 74 yaşında hayatını kaybetti

“Driving Home for Christmas” başta olmak üzere birçok hit şarkıya imza atan İngiliz müzisyen Chris Rea bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

Ailenin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Rea’nın yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, sanatçının bugün erken saatlerde ailesinin yanında, huzur içinde vefat ettiği ifade edildi.

Müzik kariyeri boyunca blues ve soft rock tarzında önemli çalışmalara imza atan Rea, özellikle yılbaşı dönemlerinde sıkça çalınan “Driving Home for Christmas” adlı eseriyle geniş kitlelerce tanınıyordu.