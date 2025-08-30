3 gün arayla önce motosiklet sonra otomobil ile kurşunlandı! Adana'daki kafede üst üste dehşet

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kafeye üç gün arayla ikinci silahlı saldırı düzenlendi. İlk olayda motosikletle gelen iki kişi iş yerine 6 el ateş etmişti. Bugün ise beyaz bir otomobille gelen saldırganlardan biri 8 el ateş açtı.

Olay, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak’ta bulunan Eva Black isimli kafede meydana geldi. İddiaya göre, 38 plakalı beyaz otomobille gelen 4 kişiden biri araçtan inerek iş yerinin kapısına defalarca ateş etti. Camların kırılmasıyla birlikte içeride oturan müşteriler büyük panik yaşadı. Saldırgan daha sonra araca binerek bir el daha ateş edip olay yerinden uzaklaştı.

3 gün önce de kurşunlandı

Yaklaşık üç hafta önce açıldığı belirtilen iş yeri, üç gün önce de saldırıya uğramıştı. Gece saatlerinde kimliği belirsiz iki kişi motosikletle kafenin önüne gelerek 6 el ateş etmişti.

Arka arkaya yaşanan saldırıların ardından iş yeri sahibi ve yanındakilerin olay yerinde çekim yapan basın mensuplarına sert tepkiler göstermesi dikkat çekti. Gazetecilere tehditkâr sözler sarf eden iş yeri sahipleriyle zaman zaman tartışma yaşandı.

Polis çalışma başlattı

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, iş yeri ve çevrede inceleme yapıldı. Şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit eden polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.