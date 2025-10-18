3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış’ın hikayesini annesi göz yaşlarıyla anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini ve yakınlarını kaybeden 50 yaşındaki Semra Özbay ile oğlu Barış Özbay, Hatay’ın Defne ilçesinde hayata yeniden tutunmaya çalışıyor.

Depremin ardından içine kapanan ve 3 yıla yakın süredir evden çıkmayan Barış, zamanını yalnızca bilgisayar ve telefon başında geçiriyordu. Kişisel bakımını bile yapmayan, tıraş olmaktan ve duş almaktan uzaklaşan genç adam, son yılların en çarpıcı insan hikâyelerinden birine dönüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler ekiplerinden destek

Barış Özbay’ın durumunun kamuoyuna yansımasının ardından Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Barış’ı evinden alarak yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez duş almasını ve tıraş olmasını sağladı. Ardından Antakya Belediyesi ekipleri eve giderek kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdi.

Daha sonra Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri de eve gelerek Barış’tan kan örnekleri aldı, tansiyonunu ölçtü ve genel muayenesini yaptı.

Anne Özbay: Hayalim torun sahibi olmak

Oğlunun yeni haline kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getiren anne Semra Özbay, gözyaşlarıyla umutlarını anlattı:

“Oğlumun bu yeni hali hep hayaldi ama gerçek oldu. Evladımın eski haline dönmesini istiyorum. Kendi hayatını yaşamasını, arkadaşlarıyla takılmasını, evlenip çoluk çocuğa karışmasını istiyorum. Her annenin hayali gibi, ben de torun sahibi olmak istiyorum.”

Anne Özbay, Barış’ın yeniden hayata karışacağına ve bir gün kendi düzenini kuracağına inandığını da sözlerine ekledi.

Barış Özbay: Hayat yaşamaya değmez

Annesinin umut dolu sözlerine karşın Barış Özbay, kendisiyle ilgili farklı düşünüyor. Barış, yaşadığı değişime rağmen hayata dair istek duymadığını belirterek şunları söyledi:

“Ben ilk röportajda dediğim gibi hiçbir şey yapmak istemiyorum, tedavi olmak istemiyorum. Sağlık problemim düşüncelerimle alakalı değil. İyileşince hiçbir şey değişeceğini düşünmüyorum. Hayatı yaşamaya değmez.”

Ailesinin ve sosyal hizmet ekiplerinin desteğine rağmen kendi kabuğuna çekilmeyi sürdüren Barış, tıraş ve duş sonrası yaşadığı değişimi ise şu sözlerle anlattı:

“Duş almak biraz rahatlattı ama düşüncelerim değişmedi. Önceden de güzel hissediyordum, şimdi de aynıyım. Bedava tıraş oldum.”

Anne ile oğulun zorlu mücadelesi

Deprem sonrası tüm düzenlerini kaybeden anne-oğul, hem fiziksel hem psikolojik olarak zor bir dönem geçiriyor.

Anne Özbay, oğlunun yeniden okula dönmesini, arkadaşlarıyla vakit geçirmesini ve “hayata yeniden tutunmasını” umut ederken; Barış ise hâlâ geçmişin yıkıntıları arasında kendi sessizliğini koruyor.