Dev balık! Elazığ'da 32 kiloluk balık! Elazığ'da dev sazan balığı! Sazan balığının kilosu ne kadar? Sazan balığı nasıl tutulur? Sazan balığı lezzetli mi?

32 kiloluk dev balık, görenleri hayrete düşürdü

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçılık yapan kişi tutuğu balık ile gündem oldu. Yaklaşık 32 kilogram ağırlığa sahip sazan balığını görenler hayrete düştü.

Elazığ’da amatör bir balıkçı Keban Baraj sahasında bulunan Güzelyalı köyü mevkiinde 32 kiloluk dev bir sazan yakaladı. Yakaladığı dev sazanı kıyıya çıkaran vatandaş daha sonra fotoğrafı çekerek sosyal medyasında paylaştı. Balık görenlerin büyük ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
