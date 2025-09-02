40 yaş üstü erkeklere yeni tuzak: Müstehcen site şantajı ile para istiyorlar

Türkiye genelinde artan şikayetler, dolandırıcıların yeni yöntemini ortaya çıkardı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan 40 yaş üstü erkekleri hedef alan çeteler, telefonla aradıkları kişilere “müstehcen içerikli sitelere üyeliğiniz var” diyerek şantaj yapıyor.

Mağdurlara, “Elimizde görüntüler var, ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz” deniliyor. Bu psikolojik baskı, utanma ve korku duygusuyla kişilerin savunmasız kalmasına yol açıyor. Çoğu kişi, siteyle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen para ödemek zorunda bırakılıyor.

Profesyonel çete taktikleri

Avukat Zeki Oran, dolandırıcıların çok profesyonel çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Vatandaşların yalnızca kendilerine değil, aile bireylerine ait kimlik, telefon ve iletişim bilgilerine de ulaşıyorlar. Kendilerini ‘uzlaştırmacı’ ya da ‘arabulucu’ olarak tanıtıp, belli bir ödeme karşılığında davayı kapatabileceklerini söylüyorlar. Bu yolla özellikle 45-60 yaş arası vatandaşlarımızı mağdur ediyorlar.”

“Rezil olurum” kaygısı tuzağa çekiyor

Oran, toplumda birçok kişinin “Aileme haber gider, rezil olurum” kaygısıyla bu şantaja teslim olduğunu belirtti:

“Vatandaşlarımız, ‘Yanlışlıkla girmiş olabilirim’ diye düşünüp korkuyor, utanıyor. Ancak bu tamamen bir dolandırıcılık. Böyle bir arama alırsanız mutlaka karakola, adliyeye ya da bir hukukçuya başvurun. Kesinlikle ödeme yapmayın.”

Uzmanlardan uyarı

Hukukçular, bu tarz tehditlere karşı en önemli adımın resmi kurumlara başvuru yapmak olduğunu vurguluyor. Yetkililer, dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiğini ve mağdurların yasal yollardan haklarını aramaları gerektiğini hatırlatıyor.