45 yaşındaki kadın 5 gündür kayıptı! Çürümeye başlayan cesedi apartman boşluğunda bulundu

İzmir’de günlerdir kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Aslı Aygan, yaşadığı apartmanın bodrum katında ölü bulundu.

Olay, Konak ilçesi Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Dün saat 19.00 sıralarında apartman sakinleri bodrumda bir kadın cesedi olduğunu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin tutamaç kısmına belinden sarkmış şekilde bulunduğunu belirledi.

Çürümeye başlamış halde bulundu

Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının 5-6 gün önce hayatını kaybettiği, çürüme nedeniyle özellikle sırt bölgesinde doku dökülmeleri olduğu tespit edildi.

7. kattan düştüğü belirlendi

Polis soruşturmasında, cesedin apartmanda yaşayan ve 24 Ağustos’tan bu yana kayıp olan Aslı Aygan’a ait olduğu belirlendi. Evde yapılan incelemede balkon kapısının açık olduğu, Aygan’ın 7. kattan zemindeki bodrum eklentisinin çatısına çarptığı, buradan da bodrum zeminine düştüğü tespit edildi.

Aygan’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.