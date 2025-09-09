5 yaşındaki engelli oğlunu darp etti: Çileden çıkan anne kahvehane basıp adam dövdü

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi’nde tarla kiralama anlaşmazlığı, çocuk darp edilmesi ve kahvede meydan dayağıyla sonuçlandı.

İddiaya göre 20 yıldır kira ödenmedi

A.E.İ’ye ait 8 dönümlük tarla yaklaşık 30 yıldır O.P. tarafından ekiliyordu. Ancak aile, O.P.’nin 20 yıldır kira bedelini ödemediğini iddia etti. Parasını almak isteyen aileyle kiracı arasında uzun süredir gerginlik yaşandığı öğrenildi.

Engelli çocuğa tokat attı

Mahallede karşılaşan O.P., anne E.İ.’ye hakaret etti. İddiaya göre tartışma sırasında 5 yaşındaki yüzde 95 engelli, ağır otizmli M.İ’nin kulaklarını çekip tokat attı. Darp sonrası küçük çocuk sinir krizi geçirirken, anne büyük bir öfkeye kapıldı.

Anne kahvehanede saldırdı

Durumu eşine bildiren E.İ, daha sonra O.P.’nin bulunduğu kıraathaneye giderek adamı darbetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, anne E.İ’nin O.P.’yi dakikalarca darbettiği görüldü. Olay sonrası taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

“Dayanamadım saldırdım”

Anne E.İ, ifadesinde yaşananları şu sözlerle anlattı:

“36 senedir hiçbir kira paramızı vermedi. Bize hakaret etmesini geçtim ama çocuğuma vurması çok zoruma gitti. Ağır otizmli çocuğum kriz geçirdi. Dayanamadım, saldırdım.”

"Her anne baba aynı tepkiyi verirdi"

Baba A.E.İ ise, “Çocuğumuz darbedildi. Her anne baba aynı tepkiyi verirdi. Affedersiniz, köpek bile yavrusunu altından çektiğin zaman saldırır. Şimdi mahkemelik olduk ama keşke oğlumuz böyle bir şey yaşamasaydı” dedi.