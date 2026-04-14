53 yaşında mesleğini değiştir: Hayatını değiştiren karar servet getirdi

ABD’de uzun yıllar gazetecilik yapan Jim Lexa, basılı medyanın gerilemesiyle birlikte ciddi gelir kaybı yaşadı. Bir dönem 37 bin 500 dolar olan maaşı 30 bin dolara kadar gerileyen Lexa, artan mali baskılar nedeniyle geçim sıkıntısı çekmeye başladı.

Market alışverişine hesap makinesiyle gitmek zorunda kaldığını belirten Lexa, bu sürecin kendisi için kırılma noktası olduğunu ifade etti.

53 yaşında radikal karar

2015 yılında yoğun stres ve düşük gelir nedeniyle mesleğini bırakan Lexa, yeni bir yön arayışına girdi. İlk etapta geçici işlerde çalışan Lexa, daha sonra ABD Posta Servisi’nde iş buldu.

Kısa sürede yükselen Lexa, önce yardımcı dağıtıcı, ardından da mektup dağıtıcısı olarak görev yapmaya başladı.

Geliri 3 katına çıktı

Postacı olarak çalışmaya başladıktan sonra gelirinde ciddi artış yaşayan Lexa, saatlik 34,26 dolar kazandığını ve fazla mesailerle birlikte yıllık gelirinin 85 bin doları aştığını söyledi. Bu rakam, eski gazetecilik maaşının neredeyse üç katına denk geliyor.

Günde 40 bin adım atıyor

Yeni mesleğinin fiziksel olarak da büyük katkı sağladığını belirten Lexa, günde 12 ila 18 mil yürüdüğünü ve bunun yaklaşık 30 bin adıma karşılık geldiğini ifade etti.

Kış aylarında ve yoğun mesai dönemlerinde ise günlük adım sayısının 40 bine kadar çıktığını dile getirdi.

“Artık daha az stresliyim”

63 yaşındaki Lexa, meslek değişiminin hayat kalitesini artırdığını belirterek, “Artık daha az stresliyim, daha sağlıklıyım ve maddi olarak rahatım” dedi.

Yeni hayatından memnun olduğunu vurgulayan Lexa, meslek değişikliğinin geç kalınmış bir karar olmadığını da sözlerine ekledi.