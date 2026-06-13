ABD vizesi reddedilen taraftarlara ücretsiz televizyon dağıttılar

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2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Arjantin'de sıra dışı bir kampanya hayata geçirildi. Arjantinli bir şirket, ABD vizesi alamayan futbolseverlere ücretsiz televizyon dağıttı.

Başkent Buenos Aires'teki şirket merkezi önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, yanlarında pasaportları ve ABD vize başvurularının reddedildiğini gösteren belgelerle sıraya girdi.

Şirket, 2026 yılının ocak-haziran döneminde ABD vizesi başvurusu reddedilen ilk 100 kişiye televizyon hediye edeceğini açıkladı. Kampanya kapsamında çok sayıda taraftar ücretsiz televizyon sahibi oldu.

"Messi'nin son Dünya Kupası olacağını düşündüm"

Kampanyadan yararlanan isimlerden biri olan 24 yaşındaki profesyonel video oyunu oyuncusu Tomas Vageller, Dünya Kupası'nı yerinde izlemek istediğini ancak vize alamadığını söyledi.

Vageller, "Hepimiz bunun Messi'nin son Dünya Kupası olacağını düşündüğümüz için vize almaya çalıştım. Gidemeyecek olmam çok üzücü ama en azından bir hediyeyle ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

2022'deki heyecanın gerisinde

Üç kez Dünya Kupası şampiyonu olan Arjantin'de, turnuvanın başlamasına kısa süre kala futbol atmosferinin önceki organizasyonlara kıyasla daha sakin olduğu belirtiliyor.

Özellikle Lionel Messi önderliğinde kazanılan 2022 Dünya Kupası'nın ardından, 2026 turnuvasına yönelik ilginin beklenen seviyenin altında kaldığı değerlendirmeleri yapılıyor. Buna rağmen taraftarlar, Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.