Ünlü fırın zincirinde fare pisliği skandalı

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İngiltere’de tarçınlı çörekleriyle tanınan Danimarka merkezli fırın zinciri Ole & Steen, Londra’nın merkezindeki Haymarket şubesinde ortaya çıkan fare istilası nedeniyle mahkemelik oldu. Westminster Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde, gıda hazırlama ve depolama alanlarında yaygın fare faaliyeti ile çok sayıda hijyen ihlali tespit edildi.

Fare pislikleri birçok noktada bulundu

Çevre sağlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde, mağazanın farklı bölümlerinde taze fare dışkıları bulundu. Denetçiler ayrıca, gıdaların kirlenmesine yol açabilecek yetersiz hijyen uygulamalarını da rapor etti. Belediye yetkilileri, işletmenin daha önce kendi haşere kontrol firması tarafından uyarılmış olmasına rağmen etkili önlem almadığını belirtti.

34 bin 847 sterlin ceza

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada şirket suçlamaları kabul etti. Mahkeme, işletmeye 26 bin sterlin para cezası verirken, yaklaşık 8 bin 847 sterlinlik yargılama masrafını da ödemesine hükmetti. Böylece toplam ceza tutarı 34 bin 847 sterline ulaştı.

Geçici olarak kapatıldı

Ole & Steen yönetimi, sorunların tespit edilmesinin ardından mağazanın geçici olarak kapatıldığını ve gerekli iyileştirmelerin yapıldığını açıkladı. Şirket, şubenin kısa süre sonra yeniden hizmete açıldığını ve güncel denetimlerde 4 yıldızlı hijyen notu aldığını duyurdu.

Westminster Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını riske atan uygulamalara karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini belirterek, bu kararın gıda sektöründeki diğer işletmelere de önemli bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı.