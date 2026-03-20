ABD’li oyuncu Chuck Norris 86 yaşında hayatını kaybetti

Norris’in ailesi, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, ünlü oyuncunun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle sevgili Chuck Norris’in dün sabah ani vefatını paylaşıyoruz. Detayları özel tutmak istiyoruz ancak ailesinin yanında ve huzur içinde olduğunu bilmenizi isteriz.” ifadelerine yer verildi.

Norris’in yalnızca bir oyuncu ve dövüş sanatçısı değil, aynı zamanda ailesi için “sevgi dolu bir eş, baba ve dede” olduğu vurgulanan açıklamada, hayatını inanç, amaç ve sevdiklerine bağlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Ailesi, Norris’in çalışmaları, disiplini ve kişiliğiyle dünya genelinde milyonlarca insana ilham verdiğini kaydederek, hayranlarından gördüğü sevgi ve desteğin kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca, kısa süre önce hastaneye kaldırıldığına dair haberlerin ardından yapılan dualar ve destek mesajları için teşekkür edilerek, yas sürecinde mahremiyet talebinde bulunuldu.

Özellikle “Walker, Texas Ranger” dizisindeki Cordell Walker karakteriyle dünya çapında tanınan Norris, sinema ve televizyon kariyerinin yanı sıra dövüş sanatları alanındaki başarılarıyla da biliniyordu.

Özellikle 1980’li yıllarda aksiyon filmleriyle ün kazanan Norris, “Walker, Texas Ranger” dizisi ve “The Delta Force” gibi yapımlarla tanındı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde daha az projede yer alan oyuncu, “The Expendables 2” filminde kısa bir rolle izleyici karşısına çıktı.

Dövüş sanatları alanında da önemli bir isim olan Norris, yaşamının son dönemlerinde sosyal medyada paylaştığı antrenman görüntüleriyle dikkat çekiyordu. Mart ayı başında 86. yaş gününü kutladığı paylaşımında, “Yaşlanmıyorum, seviye atlıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

1940 yılında ABD’nin Oklahoma eyaletinde doğan Norris, 1958-1962 yılları arasında ABD Hava Kuvvetlerinde görev yaptı. 1989 yılında Hollywood Walk of Fame’de yıldızla onurlandırılan oyuncu, aksiyon sinemasının simge isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu.