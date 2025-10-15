Adana’da şaşırtan görüntü: Serum takılı halde motosikletle yolculuk

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşanan olay, hem trajikomik hem de tehlikeli bir tablo ortaya koydu. Bir sağlık kuruluşunda tedavi gören ve kolunda serum takılı halde olan bir kişi, motosikletin arkasında yolculuk yaptı.

Görenlerin şaşkın bakışları arasında ilerleyen motosiklet, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, motosikletin arkasında oturan kişinin kolundaki serumu havada tutarak seyahat ettiği anlar yer aldı.