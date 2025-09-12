Afyon'da dünyanın en büyük sucuklu yumurtası yapılacak

Afyonkarahisar, 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali için geri sayıma başladı. 19-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festival bu yıl “Tarihle Mayalanan Şehir” temasıyla gerçekleştirilecek.

UNESCO Gastronomi Şehri dünya sahnesinde

UNESCO Geliştirici Şehirler Ağı’nda “Gastronomi Şehri” unvanı bulunan Afyonkarahisar, festival boyunca hem yerel mutfak mirasını hem de dünya lezzetlerini ziyaretçilere sunacak.

50’den fazla ünlü şef, Michelin yıldızlı restoranların ustaları ve televizyon ekranlarının tanınan isimleri mutfak başına geçecek.

Katılımcılar workshoplarda hem Afyonkarahisar mutfağını tanıyacak hem de farklı ülkelerin tatlarını deneyimleme imkânı bulacak.

Guinness rekoru için dev sucuklu yumurta

Festivalin en çok ilgi çekecek etkinliği, Guinness Dünya Rekoru denemesi olacak.

1 ton Afyonkarahisar sucuğu ve 15 bin yumurta, 25 metrekarelik dev tavada pişirilerek dünyanın en büyük sucuklu yumurtası yapılacak.

19 Eylül Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek gösteriyle Afyonkarahisar’ın adının Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırılması hedefleniyor.

Ünlü şefler sahnede

Festival boyunca Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Özlem Mekik gibi tanınan şefler sahne alacak.

Düzenlenecek etkinliklerle hem Afyonkarahisar’ın mutfak kültürü tanıtılacak hem de kentin gastronomi turizmine katkı sağlanacak.