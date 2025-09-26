Akbank, gençleri gönüllülük projeleriyle buluşturuyor: Şehrin İyi Hali’nde yeni dönem

Akbank’ın 2015 yılından bu yana sürdürdüğü toplumsal fayda projesi Şehrin İyi Hali, gönüllülüğü gençlerin hayatında kalıcı bir alışkanlığa dönüştürmeyi ve daha geniş bir etki alanı yaratmayı hedefliyor. Yeni dönemde gençler, Türkiye’nin farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek gönüllülük çalışmalarına katılacak.

18-22 yaş arası gençler başvurabiliyor

Gönüllü gençler; Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile evsiz bireyler için yemek hazırlanması ve dağıtımına destek olacak. Kurtaran Ev ile korunmaya ihtiyaç duyan sokak hayvanlarının yaşam alanlarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak ve sahiplenme konusunda farkındalık yaratacak. TURMEPA iş birliğiyle gerçekleştirilecek kıyı temizliği etkinliklerinde deniz ekosisteminin korunmasına katkıda bulunacak. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile düzenlenecek empati parkurunda engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları fiziksel zorlukları deneyimleyerek farkındalık kazanacak. Buğday Derneği ile ekolojik çiftliklerde doğayla iç içe üretim süreçlerine katılarak, fidan dikiminden hasada kadar pek çok alanda sürdürülebilir yaşam pratiklerini öğrenecek.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) aracılığıyla gençler çevrimiçi eğitimlere katılarak; afet dayanıklılığı, psikolojik sağlamlık ve toplumsal hafızada kadının yeri gibi farklı başlıklarda bilgi edinecek. DEM Derneği iş birliğiyle gönüllüler, işaret dili öğrenerek işitme engelli ve sağır bireylerle iletişim kurma üzerine içerikler üretecek.

Hayat Tamircisi etkinliklerinde katılımcılar, sahada uzmanlarla birlikte hayvanlar için özel protezler tasarlayarak doğrudan yaşamlarına dokunacak. Türkiye Down Sendromu Derneği ile düzenlenecek mutfak atölyesinde ise gençler, Down sendromlu bireylerle bir araya gelerek hem birlikte üretmenin keyfini yaşayacak hem de fırsat eşitliği konusunda farkındalık kazanacak.

18–22 yaş arası gençler, projelere sehriniyihali.com adresinden başvurabilecek. Program, gençlerin gönüllülük deneyimini kutlamak amacıyla düzenlenecek özel bir konserle sona erecek. Ayrıca tüm katılımcılara gönüllülük katkılarını belgeleyen sertifikalar verilecek.