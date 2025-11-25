Akcoat ve Sakarya Üniversitesi’nden 25 Kasım mesajı: Kadınlar için birlikte güçlüyüz

Akkök Holding’in iştiraklerinden Akcoat, geçen yıl şirket içinde düzenlediği “Kadınlar İçin Birlikte Güçlüyüz” panelini bu yıl Sakarya Üniversitesi iş birliğiyle daha geniş bir toplumsal etki yaratacak şekilde üniversiteye taşıdı. 25 Kasım kapsamında gerçekleştirilen iki oturumluk panelde; kadınların iş hayatı, istihdam, toplumsal roller ve güvenli yaşam gibi konular masaya yatırıldı. Öğrenciler, akademisyenler, kamu temsilcileri ve özel sektör çalışanlarının katıldığı etkinlik, toplumsal farkındalık ve dayanışmayı artırmayı hedefledi.

Panelin açılışında konuşan Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, kadına yönelik şiddetin bireysel değil, insan haklarını ihlal eden çok boyutlu bir sorun olduğunu vurguladı. ŞÖNİM uzmanı Hilal Zulal Kaya ise Sakarya’da 7/24 hizmet sunan merkezde barınma dâhil önemli destekler verildiğini anlattı. Oturumlar arasında Sakarya Üniversitesi Polifoni Grubu’nun çok sesli performansı yoğun alkış aldı.

“Kadın güçlenirse toplum güçlenir”

Akkök Holding CHRO’su Duygu Erzurumlu Cengiz, holdingin eşitlik, istihdam ve mentorluk projelerini tanıtarak ekonomik bağımsızlığın şiddetin önlenmesindeki en güçlü kalkan olduğunu belirtti. Akcoat çalışanı Havva Kamış ise erkek egemen iş ortamında destekleyici uygulamalar sayesinde yaşadığı dönüşümü paylaşarak, “Akcoat’ın kadın çalışanlara verdiği değer işimi severek yapmamı sağladı” dedi. Panel, kadınların güçlenmesine yönelik kalıcı bir kültür oluşturma çağrısıyla sona erdi.