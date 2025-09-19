Alacağını alamadı çatıya çıktı, polis yiyecek verip indirdi
Malatya’da şantiyeden 1,5 milyon TL alacağı olduğunu iddia eden işçi, bir apartmanın çatısına çıkarak eylem yaptı. Yaklaşık 5 saat çatıda kalan Z.P., acıkınca polisten yiyecek istedi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından aşağı indirilen işçi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Malatya’da alacağını tahsil edemediğini öne süren bir işçi, apartman çatısına çıkarak eylem yaptı. Saatler süren ikna çabalarının ardından işçi, polis tarafından indirildi.
1,5 milyon TL alacak iddiası
Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyede çalışan 27 yaşındaki Z.P., yaklaşık 1,5 milyon TL alacağının ödenmediğini iddia ederek inşaat alanı yakınındaki bir apartmanın çatısına çıktı.
5 saat çatıda kaldı, polisten yiyecek istedi
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri işçiyle uzun süre iletişim kurarak ikna etmeye çalıştı. Çatıda yaklaşık 5 saat kalan Z.P., açlık nedeniyle baş dönmesi yaşadığını söyleyerek polisten yiyecek ve içecek istedi.
Polis ikna etti
Ekiplerin yiyecek verdiği işçi, sonunda ikna edilerek çatıdan indirildi. Z.P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.