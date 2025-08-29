Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç cinayetinde gelişme: Katil zanlısı Edirne'de yakalandı
İstanbul Çekmeköy’de Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’i silahla öldüren şüpheli, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, istihbari çalışmaların ardından gerçekleştirilen operasyonla zanlı E.H’nin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Çekmeköy’de 27 Ağustos Çarşamba günü Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, bir kafede yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cinayetle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli E.H’nin Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.
Operasyon detayları
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucunda zanlıya ulaştığını belirtti.
Zanlı E.H., Uzunköprü ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Yerlikaya’dan güvenlik güçlerine teşekkür
Operasyona katılan Edirne Valisi, İstanbul ve Edirne il emniyet müdürleri ile Edirne İl Jandarma Komutanı’nı tebrik eden Yerlikaya, “Allah ayağımıza taş değdirmesin” ifadesini kullandı.