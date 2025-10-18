Amcası MİT'çi alkollü lahmacuncu polisi peşinde pervane etti

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde yaşanan olay, hem trafiği hem polis ekiplerini alarma geçirdi.

Trafik uygulaması yapan polisler, patlak lastikle ilerleyen bir aracı fark etti. Ekiplerin “dur” ihtarına uymayan sürücü, aracı polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamacanın ardından araç polis ekiplerince durduruldu. Kontrolden çıkan sürücünün tehlikeli manevraları çevrede paniğe neden oldu.

5 polis güçlükle zapt etti, biber gazı kullanıldı

Araçtan indirilen sürücü Ahmet A., aşırı alkollü olduğu için ayakta durmakta dahi zorlandı.

Polis ekiplerinin defalarca uyarısına rağmen taşkınlık çıkaran sürücüye, 5 polis memuru güçlükle müdahale etti.

Direnen sürücüye biber gazı kullanıldıktan sonra kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

O sırada çevredeki vatandaşlar yaşanan olayı cep telefonlarıyla kaydederken, sürücünün polislere hakaretler savurduğu görüldü.

“Sen ne içtin?” sorusuna “sen ne içtin?” yanıtı

Basın mensuplarının, “Ne içtiniz?” sorusuna alaycı bir şekilde “Sen ne içtin?” diyerek yanıt veren sürücünün davranışları dikkat çekti.

Alkolmetreye üflemeyi reddeden Ahmet A., kendisini “Amcam MİT’te çalışıyor” diyerek savunmaya çalıştı.

Ekip aracına bindirilirken de bağırmaya devam eden sürücü, “Ben lahmacunu 80 liraya satıyorum ama size 60 liraya!” sözleriyle çevredeki vatandaşları şaşkına çevirdi.

Yaklaşık 30 bin lira ceza kesildi

Polis ekipleri, olay sonrası şahsa yaklaşık 30 bin lira para cezası uyguladı. Alkollü sürücünün aracı trafikten men edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşanan anlar güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu görüntülerine saniye saniyesine yansıdı.