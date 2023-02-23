Ankara, İstanbul, İzmir gibi belediyeler kış aylarında karşılıksız ödeme yapıyor! İşte, detaylar…

Dar gelirli vatandaşlara "Kara Kış Destek Paketi" adı altında çeşitli yardımlar yapılıyor. Bu yardım paketleri ile başta yakacak olmak üzere gıda ve ulaşım gibi konularda destek sağlanıyor. İşte, bazı büyükşehir belediyelerinin sunduğu destekler... [pexels-rodnae-productions-6647110]

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Ailelere Kara Kış Destek Paketi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal yardım alan vatandaşlar arasından en düşük gelire sahip 7.400 aileye "Kara Kış Destek Paketi" adı altında nakdi yardımda bulunuyor. Bu yardım kapsamında Sosyal Destek Kartı kullanan ailelerin kartlarına 1000'er TL'lik yardımlar yatırıyor. Yardımdan faydalanmak için vatandaşların İBB'nin web sitesini ziyaret etmeleri ve sosyal yardım başvuru sayfasındaki bilgileri eksiksiz doldurmaları gerekiyor. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uygun olan hanelere Sosyal Destek Kartı aracılığıyla ödeme yapılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden Çok Yönlü Kış Yardımları

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent Kart aracılığıyla Ankara'daki dar gelirli vatandaşlara kapsamlı bir yardım paketi sunuyor. 186.209 aileye kasım ayından itibaren 4 ay boyunca ısınma giderleri için toplam 2.150 TL ödeniyor. Bunun yanında Başkent Kart ile ihtiyaç sahipleri günlük 1 ekmek ve aylık 1 kg et alabiliyor. Destek paketinden yararlanmak isteyenler ABB'nin web sitesinden ya da Sosyal Yardım Başvuru Merkezlerinden başvuru yapabilirler. Ankara'da ikamet eden, maddi yetersizliğini kanıtlayan ve T.C. vatandaşı olan herkes bu yardımlara başvurabilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden Toplam 125 Milyon TL Yardım

İzmir Büyükşehir Belediyesi; İzmir sınırları içerisinde yaşayan ailelere 30 milyon TL nakit yardımı, 20 milyon TL gıda ve erzak yardımı, 20 milyon TL eğitim ve kırtasiye yardımı, 20 milyon TL bebek bezi, mama ve giysi yardımı ile 30 milyon TL sıcak yemek yardımı yapıyor. Ayrıca 1000 ailenin soba, 5000 ailenin odun ve kömür ihtiyacını gideriyor. Yardım için internet üzerinden ve sosyal yardım merkezlerinden başvuru yapmak mümkün.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden Gıda ve Yakacak Yardımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere kış ayında 1100 TL'lik gıda ve yakacak yardımında bulunuyor. Vatandaşlar Sağlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile 444 48 01 numaralı hat üzerinden iletişime geçerek başvuru yapabiliyor. Başvurular ortalama 15-30 gün arasında sonuçlandırılarak vatandaşa bildiriliyor.