Anneanne sevgisi farkındalık hareketine dönüştü: Genç kardeşler bakımsız mezarları temizliyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Muhammed Ali Hiçdönmez ve 18 yaşındaki ağabeyi Hasan Hüseyin Hiçdönmez, dört ay önce kaybettikleri anneannelerinin mezarını ziyaret ederken gönüllü bir işe imza attı.

Anneannelerinin vefatından sonra her gün mezarlığa giderek kabristanı temizleyen kardeşler, zamanla çevredeki bazı mezarların da bakımsız olduğunu fark etti.

Gönüllü mezar bakımı sosyal medyada fenomen oldu

Bakımsız mezarları da temizlemeye başlayan iki kardeş, kuru otları temizleyip, mermerleri yıkıyor, çiçekler dikiyor. Bu anları sosyal medyada paylaşan gençler, kısa sürede on binlerce kişi tarafından takip edilmeye başladı.

Lise öğrencisi Muhammed Ali Hiçdönmez, “Sadece ninemizin mezarını temizliyorduk. Zamanla diğer mezarları da temizlemeye başladık. Farkındalık yaratmak için videolar paylaştık, çok beğenildi. Elimizden geldiğince tüm mezarlığı temizlemeye devam edeceğiz.” dedi.

Onlarca mezarın bakımını üstlendiler

Ağabey Hasan Hüseyin Hiçdönmez ise anneannelerinin vefatının ardından mezarlığa her gün uğradıklarını belirterek, “İnsanların mezarlıklara karşı bakış açısını değiştirmek istedik. Onlarca mezar temizledik. Haftada birkaç kez gelip mezarları otlardan ve yapraklardan arındırıyor, mermerleri siliyor, bazen çiçek dikiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kardeşler, Karacabey Mezarlığı’ndaki tüm kabristanlara bakım yapmayı hedefliyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören videolarına binlerce yorum geldiğini belirten Hiçdönmez kardeşler, “Bir bebek mezarı temizlediğimiz paylaşım çok ilgi gördü, çok duygusal mesajlar aldık.” dedi.