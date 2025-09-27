Antalya’da tedavi edilen Yılan Kartalı yeniden doğaya döndü
Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda tedavi edilen, soyu tükenme tehlikesi altındaki Yılan Kartalı sağlığına kavuşarak Korkuteli Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği’ne teslim edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na yaşam fonksiyonları azalmış halde getirilen Yılan Kartalı, toksikasyon şüphesi ve beslenme yetersizliği nedeniyle tedavi altına alındı.
İlk geldiğinde 2,3 kilogram olan kartal, klinikte uygulanan özenli tedaviyle yaklaşık 2 kilo aldı, avlanma ve uçma yeteneklerini yeniden kazandı.
Sağlığına kavuşan ve ekosistemde önemli rol oynayan kartal, Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği’ne teslim edilerek doğaya bırakıldı. Park Şube Müdürü Aygül Arsun, 2025’te 538 hayvanın tedavi edildiğini, bunlardan 338’inin tekrar doğal yaşamlarına döndürüldüğünü belirtti