Antalya’da termometreler 37 dereceyi gördü, sahiller doldu
Antalya’da eylül ayında sıcaklık 37 dereceye ulaştı. Kentte sahiller, yazı aratmayan manzaralara sahne oldu.
Antalya’da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Eylül ayının ortasına gelinmesine rağmen hafta sonunu fırsat bilen kent sakinleri ile yabancı turistler ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti.
Yaz mevsiminin son günlerinin yaşandığı turizm kenti Antalya’da termometreler 37 dereceyi gösterirken, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olarak ölçüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA