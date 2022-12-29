Araştırma sonuçları yayınlandı: Türkiye yılbaşına nasıl girmeyi planlıyor?

Türkiye'deki yılbaşı kutlama alışkanlıklarını ve yeni yıldan beklentilerini ölçmeye yönelik yapılan araştırma sonuçları açıklandı. Migros'un gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların büyük çoğunluğu yılbaşı akşamında evde ailesiyle birlikte olmayı tercih ediyor. Hediyeleşme konusunda ise araştırmaya katılanların yüzde 73 sevdiklerine hediye almayı tercih ediyor. Yılbaşı sofralarında tercih edilen yiyeceklerde ise öncünün meze ve kırmızı et olduğu görülüyor.

Araştırmacıların yeni yıldan beklentileri arasında, sağlık, mutluluk ve bol kazanç ilk sıralarda yer aldı. Katılımcıların yüzde 85’inin yeni yıldan en büyük beklentisi ise sağlık oldu. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 67’si yılbaşı akşamı için her zamankinden farklı bir market alışveriş listesi yaptığını söylüyor. Market alışverişleri de ortalama 3 gün önceden ve daha çok eş ya da aileyle birlikte yapılırken, alışveriş için yüzde 95 oranla zincir marketlerin tercih edildiği ortaya çıkıyor.

Yılbaşı sofralarında meze ve kırmız et tercih ediliyor

Gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre bu yıl yılbaşı sofraları farklı lezzetlerle renkleniyor. Yüzde 71’lik oranla mezeler yemek tercihlerinde ilk sırayı alırken; zeytinyağlılar yüzde 48’lik, ızgara kırmızı et yüzde 43’lük, etli yemekler yüzde 40’lık oranla mezeleri takip ediyor.

Atıştırmalıklar geçen yıla kıyasla daha da artarak, ilgi çeken ürün grubu olmaya devam ediyor

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezleri atıştırmalıklar geçen yıla kıyasla daha da artarak, yüzde 63 ile marketlerdeki indirimlerde ilgi çeken ürün grubu olmaya devam ediyor. Şarküteri yüzde 51 ile ikinci, meyve-sebze yüzde 46 ile ikinci, kırmızı et ise yüzde 43 ile üçüncü oluyor.

Ayrıca sevilen ürünleri şık paketlerde bir araya getirerek hem fiyat avantajı hem de pratiklik sağlayan yılbaşı sepetleri ise 4 kişiden 1’i tarafından tercih ediliyor.

Hediye alanların oranı yüzde 73

Araştırmaya katılanların yüzde 73’ü sevdiklerinin yeni yılını hediyeyle kutlamak istiyor. Hediye alışverişinin ilk adresi yüzde 66 ile alışveriş merkezleri, yüzde 62 ile online alışveriş siteleri oluyor. Hediye alanların ilk tercihi yüzde 53 ile bu yıl da kozmetik olurken, yüzde 46’sı ev eşyaları, yüzde 41’i ise hazır giyimden yana seçim yapacağını söylüyor.