Arsin Foşa fındığı coğrafi işaret kabul edildi

Vali İsmail Ustaoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Arsin Foşa Fındığı Coğrafi İşaret Tescil Tanıtımı ve Fındığın Öyküsü" konulu fotoğraf yarışmasının sergi ve ödül töreninde, ailesinin de fındıkla uğraştığını söyledi.

Fındığın hayatındaki yerine değinen Ustaoğlu, "Sergideki fotoğraflar beni adeta 40-50 yıl öncesine götürdü. Çünkü bizim tüm hayatımız fındık bahçelerinde geçti." dedi.

Ustaoğlu, fındığın tamamen yerli ve milli bir ürün olduğuna işaret ederek, "Fındık 2,5 milyar dolara varan bir ihracat geliriyle ülkemizin tarımsal üretimdeki en büyük gelir kaynağı. Dünyada da yüzde 75'inin üretimini yaptığımız fındık gerçekten çok önemli." diye konuştu.

"Marka değerine katkı sağlayacak"

Trabzon'da coğrafi işareti bulunan çok az ürün olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, "Bu noktada da başta belediyelerimiz, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, ziraat ve ticaret odalarımızın da önümüzdeki süreçte çok daha yoğun bir çaba sarf ederek, coğrafi işaret kapsamında ilimizin marka değerine katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ise heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Fındık, bizim ekonomik bir değerimiz. Türkiye, dünyada önemli bir fındık üreticisi, Trabzon ise Türkiye'de önemli bir yere sahip. İlçemizin coğrafyasının yüzde 80'i de fındıkla kaplı. Hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tescil belgesi teslim edildi

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, Arsin Belediyesi'nin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca "Arsin Foşa fındığı"na verilen coğrafi işaret tescil belgesini Gürsoy'a teslim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı tören, "Fındığın Öyküsü" adlı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere plaket ve ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.