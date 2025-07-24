Aşk Avrupa'da da Türkiye'de de cep yakıyor: Romantik randevuda en pahalı ve en ucuz şehirler belli oldu!

Avrupa’da romantik bir randevunun bedeli şehirden şehre büyük farklılıklar gösteriyor. Deutsche Bank’ın yayımladığı “Cheap Date Index” verilerine göre romantik bir randevu için Avrupa'nın en pahalı ve en ucuz şehirleri belli oldu.

“Aşk paha biçilemez olabilir ama randevular kesinlikle öyle değil.

Alman Deutsche Bank’ın araştırma birimi tarafından hazırlanan “Mapping the World’s Prices” raporu, dünya genelinde bir “ucuz randevu”nun ortalama maliyetini şehir şehir karşılaştırdı.

Euronews'in haberine göre; araştırmada kapsamında değerlendirilen bir “ucuz randevu”; bir şişe şarap, bir elbise, bir kot pantolon, iki kahve, iki kişilik orta sınıf bir restoranda akşam yemeği, sinema biletleri, toplu taşıma biletleri ve kısa mesafe taksi yolculuğu gibi harcamaları kapsıyor.

En pahalı şehirler: İsviçre, İskandinavya ve Londra zirvede

Listede başı çeken şehirler:

Cenevre (İsviçre) – 471 dolar / yaklaşık 400 Euro

Zürih (İsviçre) – 393 Euro

Kopenhag (Danimarka) – 337 Euro

Oslo (Norveç) – 321 Euro

Londra (İngiltere) – 313 Euro

Edinburgh (İskoçya) – 297 Euro

İsviçre ve İskandinav ülkeleri, Avrupa’da romantik bir akşam geçirmenin en maliyetli olduğu bölgeler arasında yer alıyor.

En ucuz şehirler: İstanbul ilk sırada

Avrupa’daki en uygun maliyetli şehirler ise şöyle sıralanıyor:

İstanbul (Türkiye) – 163 Euro

Prag (Çekya) – 186 Euro

Budapeşte (Macaristan) – 192 Euro

Ancak bu nominal fiyatlar, satın alma gücü dikkate alınmadan hesaplandığı için yerel halk için ne kadar “uygun” olduğu tartışmalı.

İstanbul'da aşk fiyatlandı: Yüzde 840 yerel artış

Rapora göre İstanbul, son 5 yılda euro bazında yüzde 84, Türk lirası bazında ise yüzde 840 oranında artışla “ucuz ama hızla pahalılaşan” şehirler arasında ilk sırada. Enflasyon, döviz kurları ve hayat pahalılığı Türkiye’de romantik randevuların da bütçeleri zorlamasına neden oluyor.

Diğer dikkat çeken artış oranları:

Edinburgh – yüzde 46

Budapeşte – yüzde 45

Londra – yüzde 41

Birmingham – yüzde 40

Ancak bu oranlar döviz kurundaki değişimden de etkileniyor. Örneğin, İngiltere’de sterlin bazında artış yüzde 33 civarında.

Avrupa'nın büyük başkentlerin durum

Avrupa’nın dört büyük ekonomisinde başkentlerdeki ortalama randevu maliyetleri:

Paris – 268 Euro

Berlin – 248 Euro

Madrid – 224 Euro

Roma – 200 Euro (tek düşüş yaşayan şehir, son 5 yılda yüzde 2 azaldı)

Bazı şehirler ise başkentlerinden daha pahalı: Milan (275 Euro), Münih (272 Euro), Frankfurt (251 Euro) gibi.

Dünya genelinde New York zirvede, Bangalore en ucuz

Avrupa dışındaki şehirlerde ise:

New York – 301 Euro ile dünyada en pahalı 6. şehir

Tel Aviv-Yafo – 291 Euro

Tokyo – 184 Euro

Buenos Aires – 252 Euro

Bangalore (Hindistan) – 88 Euro ile en ucuz şehir