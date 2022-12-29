Atık elektrikli ve elektronik eşya yönetmeliği açıklaması: Değerlendirme yanlış yapıldı

Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 26 Aralık 2022'de Resmî Gazete’de yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik” ile ilgili basına yansıyan bazı yorumlar üzerine açıklama yapma lüzumu duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, esasen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın söz konusu yönetmeliğinin Türkiye'ye atık özelliği kazanmış ürünlerle ilgili düzenleme getirmeyi hedeflediğinin değerlendirildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Atık elektrikli ve elektronik eşya yönetmeliğinin ithalatın önünü açtığı değerlendirmeleri yanlış anlaşıldı"

"Yönetmeliğin ikinci el beyaz eşyaların ithalatının önünü açtığı yolundaki değerlendirmelerin yanlış anlaşıldığı düşünülmektedir. Türkiye, Avrupa’nın bir numaralı beyaz eşya üretim merkezi olup, sektörümüz üretiminin yüzde 75’ini ihraç eden, yıllık 4,5 milyar dolarlık ihracat ile cari fazla vererek ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan lokomotif bir sektördür. İthalat Rejimi'ni düzenleyen Ticaret Bakanlığı'mızın ve atık mevzuatını düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın ülkemizin üretimi ve ihracatı güçlü sektörlerini gözeterek gerekli düzenlemeleri yapacağından ve yanlış anlaşılmaların önüne geçeceğinden kuşkumuz yoktur."