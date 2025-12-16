Bahar dizisi final mi yapacak, bitiyor mu? Bahar neden final yapıyor?

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolünü paylaştığı dizi Bahar final yapacak. Seyirci şokta ve olayın ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyor. Yepyeni bir hikaye ile yeni sezona çıkan dizinin neden final yapacağı araştırılıyor. İşte detaylar...

Bahar dizisi neden bitiyor?

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan Bahar dizisinin geçen hafta gösterim günü değişmiş ve pazar gününe alınmıştı. Pazar günü de dizi bekleneni veremedi ve final kararı alındı.

Hayal Köseoğlu, rol aldığı dizinin final yapmasının kendiyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaya sert tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yoruma yanıt veren Köseoğlu, dizinin bitiş kararının reytinglerle ya da oyuncu değişimiyle ilgisi olmadığını, emeğin yok sayılmasının rahatsız edici olduğunu söyledi.