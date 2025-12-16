Beyaz Show geri mi dönüyor? Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Beyaz Show 7 yıl önce ekranlara veda ederken bu sürede Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye'de jüri olarak yer aldı. Dün Kanal D'den heyecanlandıran paylaşım geldi. Bu paylaşım sonrası "Beyaz Show geri mi dönüyor" sorusu yoğun şekilde yöneltilmeye başlandı.
1996'dan 2018'e kadar yayında olan Beyaz Show, 7 yıldır ekranlarda yer almazken son günlerde heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Kanal D, Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı 16 saniyelik bir video yayınlarken paylaşımda "Sana bir sürprizim var! Yakında KanalD’de!" ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım sonrası "Beyaz Show geri mi dönüyor" sorusu art arda gelmeye başladı.
Beyaz Show geri mi dönüyor?
Beyaz Show'un geri dönüp dönmeyeceği netlik kazanmazken sosyal medya paylaşımında Beyazıt Öztürk'ün Joker'e benzetilmesi kafalarda soru işareti yarattı. Magazin kulislerinde Beyaz'ın "Joker" adlı yarışma programı sunacağı iddia edildi.
Programın ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Beyaz'ın ocak ayında ekranlara dönmesi bekleniyor.