Beyaz Show geri mi dönüyor? Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

1996'dan 2018'e kadar yayında olan Beyaz Show, 7 yıldır ekranlarda yer almazken son günlerde heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Kanal D, Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı 16 saniyelik bir video yayınlarken paylaşımda "Sana bir sürprizim var! Yakında KanalD’de!" ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım sonrası "Beyaz Show geri mi dönüyor" sorusu art arda gelmeye başladı.

Beyaz Show geri mi dönüyor?

Beyaz Show'un geri dönüp dönmeyeceği netlik kazanmazken sosyal medya paylaşımında Beyazıt Öztürk'ün Joker'e benzetilmesi kafalarda soru işareti yarattı. Magazin kulislerinde Beyaz'ın "Joker" adlı yarışma programı sunacağı iddia edildi.

Programın ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Beyaz'ın ocak ayında ekranlara dönmesi bekleniyor.