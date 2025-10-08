Barajlar boş, su kesintisi var: Kadının yağmur altında halı yıkaması tepki çekti

Bursa’da son haftalarda etkili olan kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere indi. Su tasarrufu çağrısı yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kademeli su kesintilerine başladı.

Yağmur altında halı yıkadı

Kentte su sıkıntısı yaşanırken, yağmur altında çatıda halı yıkayan bir kadın görenleri şaşırttı. Elinde hortumla halı yıkayan kadının görüntüleri, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşlardan Tepki: Tasarruf çağrısı boşa mı?

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kişi, “Su kesintisi varken böyle bir görüntü kabul edilemez” yorumunu yaptı. Bazı kullanıcılar ise kadının yağmur suyunu kullandığını savunarak, tepkilerin abartıldığını dile getirdi.

Belediyeden su tasarrufu uyarısı

Yetkililer, şehirde su seviyelerinin kritik düzeyde olduğunu belirterek vatandaşlara gereksiz su kullanımından kaçınmaları yönünde yeniden çağrıda bulundu.

Uzmanlar, “Yağmur suyu toplanabilir ama içme suyu hattından halı yıkamak büyük israf” uyarısında bulundu.