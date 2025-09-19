Belediye hoparlör anonslarını sona erdirdi: Ölüm haberleri artık SMS ile gelecek

Trabzon’un Yomra ilçesinde cenaze duyurularında yeni bir döneme geçiliyor. Yomra Belediyesi, uzun yıllardır hoparlör sistemi üzerinden yapılan cenaze ilanlarını kaldırarak, duyuruları SMS yoluyla vatandaşların telefonlarına göndermeye başladı.

31 Aralık’a kadar iki sistem birlikte

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, uygulamanın amacının hem gürültü kirliliğini azaltmak hem de vatandaşlara daha sağlıklı bilgi ulaştırmak olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bugünden itibaren SMS ile bilgilendirmeye başladık. 31 Aralık’a kadar hem anons yapacağız hem de mesaj göndereceğiz. Yeni yıldan sonra ise sadece SMS sistemiyle duyuru yapacağız. Elimizde yaklaşık 40 bin vatandaşımızın telefon numarası var. Mevcut hoparlör sistemiyle 10 bin kişiye ulaşılabilirken, SMS ile 35-40 bin kişiye doğrudan ulaşabileceğiz.”

“Selalar kaldırılmıyor”

Sosyal medyada yapılan yanlış yorumlara da değinen Başkan Bıyık, “Camilerden okunan selaların kaldırılması söz konusu değil. Bu sistem tamamen belediye hoparlöründen yapılan cenaze anonslarını kapsıyor. Vatandaşlarımızın bilgiye daha hızlı ve doğru şekilde ulaşması için böyle bir düzenlemeye gittik” dedi.

Esnaftan destek

İlçede esnaflık yapan Necati Özer ise yeni uygulamayı desteklediğini belirterek, “Hoparlörü herkes duyamıyor, cihazlarda sorun çıkıyor. SMS ile bilgi doğru şekilde herkese ulaşacak. Çok yerinde bir karar oldu” ifadelerini kullandı.