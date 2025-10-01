Berber dükkanını kütüphaneye çevirdi: Tıraş sırası bekleyenler artık kitap okuyor

Antalya’nın Serik ilçesinde berber Ömer Kılınç, sıra bekleyen müşterilerinin vakitlerini daha verimli geçirmesi için dükkanını küçük bir kütüphaneye çevirdi.

“Telefona gömülmesinler diye kitap köşesi kurdum”

30 yıldır berberlik yapan Ömer Kılınç, geçmişte müşterilerin çoğunlukla gazete okuduğunu, son yıllarda ise herkesin cep telefonuna yöneldiğini belirtti. Kılınç, “İnsanlar telefona gömüldü, kimseyle konuşmuyorlar. En azından müşterilerin kafalarını dinlemeleri için böyle bir uygulama yaptım. Müşterilerim de destek verip kitap getirip bıraktılar. İsteyen kitapları eve de götürebiliyor” dedi.

Öğretmen müşterilerinin özellikle bu uygulamayı desteklediğini ifade eden Kılınç, gençlerin kitap okumasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

“Artık daha sık tıraşa geliyoruz”

Kitap köşesinden faydalanan müşterilerden Nihat Tak ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “Tıraş sırasında 10-15 dakikalık bekleme süremiz oluyor. Boş beklemek yerine kitap okuyarak değerlendiriyoruz. Hatta ayda bir kez tıraş olurken, üç defa olmaya başladık. Böylece hem kitap okuyoruz hem de vaktimizi verimli geçiriyoruz.”

Takdir topladı

Serik’teki kuaförün sıra dışı uygulaması hem müşterilerden hem de mahalle sakinlerinden büyük takdir topladı. Kitap köşesiyle birlikte berber dükkânı yalnızca saç ve sakal tıraşı yapılan bir yer değil, aynı zamanda kitapların paylaşıldığı küçük bir kültür noktası haline geldi.