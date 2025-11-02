Uzun süredir merakla beklenen, kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle şimdiden adından söz ettiren Bereketli Topraklar dizisi, bu akşam ekran macerasına start veriyor. Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrolü paylaştığı dizi bugün gündem olurken art arda "Bereketli Topraklar konusu nedir", "Bereketli Topraklar oyuncuları kimler" sorularına yanıt aranıyor.

Bereketli Topraklar konusu nedir?

Bereketli Topraklar, Adana’nın iki güçlü ailesi olan Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında kuşaklar boyunca süren iktidar mücadelesini konu alıyor. Dizide, geçmişte yaşanan büyük bir çatışmanın ardından kurulan sessiz barışın bozulması ve yıllardır gizlenen bir sırrın gün yüzüne çıkmasıyla iki aile yeniden karşı karşıya geliyor.

Güç, hırs ve adaletin savaşı üzerine kurulu hikayede, Adana’ya yeni atanan Savcı Nevin (Gülsim Ali) ve Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek) arasındaki sürükleyici aşk, dengeleri tamamen değiştiriyor. Ömer’in ailesini ve topraklarını koruma mücadelesi, Nevin’in gelişiyle başka bir boyuta taşınıyor.

Oyuncuları kimler?

Dizinin oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

Yapımını Süreç Film’in üstlendiği dizinin yönetmenliği ve süpervizörlüğünü Yağız Alp Akaydın yürütüyor. Senaryo ekibinde ise Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi bulunuyor. Kaynaklara göre, özellikle Yiğit Koçak ve İlayda Akdoğan’ın karakterleri dizide dikkat çeken hikayeleriyle ön plana çıkacak.