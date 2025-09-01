Bisiklet antrenmanında trafik kazası geçiren Triatlet Berkan Kobal hayatını kaybetti

Ankara’da meydana gelen trafik kazası, triatlon camiasını yasa boğdu. 52 yaşındaki triatlet Berkan Kobal, bisiklet antrenmanı sırasında kontrolsüz bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Federasyondan taziye mesajı

Türkiye Triatlon Federasyonu, yaşanan acı olayın ardından bir açıklama yaparak, “Bisiklet antrenmanı sırasında kontrolsüz bir araç sürücüsünün arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Berkan Kobal’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaza Ankara’da meydana geldi

Federasyondan edinilen bilgilere göre, evli ve bir çocuk babası olan Berkan Kobal’ın ölümüne sebep olan kaza, Ankara’daki Malazgirt Bulvarı’nda yaşandı.

Camia yasa boğuldu

Uzun yıllar triatlona emek veren ve sporculara örnek olan Kobal’ın vefatı, hem ailesinde hem de spor dünyasında büyük üzüntü yarattı.